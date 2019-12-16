修例風波：示威者深夜旺角堵路及縱火　警再放催淚彈驅散

【01：45】防暴警再折返彌敦道與山東街交界，向示威者施放一枚催淚彈驅散後，再度登車撤離。

【01：30】示威者在亞皆老街旺角港鐵站出口放火燒雜物，波及交通燈，消防員到場救熄。

【01：28】示威者於亞皆老街近彌敦道用站牌扑毀多組交通燈。

【00：54】警方表示，昨晚（15日）有示威者於旺角一帶聚集，部分人作出破壞社會安寧行為，包括於馬路放置磚頭，以及在巴士車頭玻璃上噴漆。昨晚11時許，一名便衣警務人員駕車駛經旺角砵蘭街時，被激進示威者投擲雪糕筒等雜物。警方在現場執勤期間，亦被激進示威者投擲玻璃樽等雜物。警方警告無效，遂使用最低所需武力，包括於彌敦道及西洋菜南街一帶施放催淚煙，以驅散人群及制止暴力行為。

及至今日（16日）凌晨零時，仍然有激進示威者於旺角一帶集結，並在彌敦道縱火焚燒雜物，以及堵塞馬路。警方呼籲示威者保持理性，停止一切違法暴力行為。

【00：50】防暴警撤離後，示威者再在彌敦道介乎山東街一帶聚集，並用硬物扑毀交通燈。

【00：25】示威者再於彌敦道與山東街交界放火燒雜物，現場火光熊熊。

【00：05】防暴警施放催淚彈將防線後退，示威者再放火燒路障及雜物，以阻擋警方推進，警方一度擎槍戒備。

【00：00】示威者於彌敦道與山東街交界以雜物堵路，防暴警施放催淚彈驅散，現場煙霧瀰漫。

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有網民昨日(15日)發起「和你Christmas Shop」行動，港九多個地點曾發生衝突，並有多人被警方制服拘捕。至昨晚深夜，旺角一帶仍有大批示威者集結，並用雜物堵路及破壞，防暴警施放催淚彈驅散，惟示威者未散去。