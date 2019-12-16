食環管理不善　劣迹斑斑

食物環境衞生署經常被揭發管理不善的問題，包括街市空置率高、滅鼠不力及怠慢防蚊外，更曾被本報多次踢爆「蛇王」偷懶，其中，多名食環署小販事務隊員兩年前曾被揭發每日巡邏時數不足兩小時便閒逛食飯，部分人更在晚膳時間公然違規飲啤酒，令人質疑該署是零監管，甚至縱容員工偷懶。

本港多年來鼠患問題不斷，審計署早於一四年發表報告，批評食環署於○四至一四年期間，沿用相同的四十一個地點進行鼠患監察，造成覆蓋範圍不足，計算鼠患指數的方法並不全面，未必能準確反映各區的鼠患真實情況。不過，食環署卻是闊佬懶理，令鼠患問題終在過去一年爆發，近日更有屋邨出現新一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。

除滅鼠不力，該署防蚊工作亦出現延誤的問題。本港去年爆發多宗登革熱個案，令社會關注食環署相隔一個月才公布上月的白紋伊蚊誘蚊產卵器指數有滯後的問題，會令滅蚊工作延誤，成效亦大打折扣。

除了滅鼠及防蚊工作外，審計署亦分別○三年、○八年，以及一五年在審計報告中，指食環署轄下街市的空置率高，直斥該署未有評估街市的市場經營能力，多年來未有改善，變相是浪費公帑。