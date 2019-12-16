東方日報A1：食環聘助理販管主任　傳益自己友醜聞

食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾二千名應徵者面試要重考！食環署今年招聘約二百名助理小販管理主任，卻罕有地突然通知逾二千名應徵者面試作廢，需要擇日「重賽」。內部消息指是因為有考官疑向相熟申請人放水，事件已轉交調查。食環署回覆查詢時承認該次面試作廢，只解釋面試出現了「未能預計的技術問題」，又透露可能影響選拔過程的公平性。有立法會議員指，倘事件屬實，即代表現行的公務員招聘機制出現嚴重問題，認為事件或涉及舞弊及利益輸送，廉政公署有需要介入調查。

申請人陳先生今年三月申請食環署助理小販管理主任職位一職，七月份進行面試，但十月中收到食環署通知指有關面試結果因技術理由被取消，將重新安排新一輪面試。陳對於安排感憤怒，「你話取消就取消，都要講係咩原因㗎，係試題洩露、唔見評分表定遺失資料呢，面一次試又要請假，又要時間準備，突然之間又推倒重來，嘥晒申請人時間！」他已決定不再重考，以免浪費時間。

網上討論區亦有大批申請人討論事件，批評食環署黑箱作業，有網民揶揄指「當佢哋問有冇問題時，就問會唔會有第三次面試囉」；亦有網民批評「政府內部問題，要應徵者自己受番」。本報向食環署查詢，該署指今年七月廿二日至八月廿一日期間舉行的助理小販管理主任招聘面試，出現了未能預計的技術問題，當中並不涉及遺失或外洩個人資料，但可能影響選拔過程的公平性。

食環署又指，經謹慎審視後，為確保所有申請人能夠公平競爭，決定將有關面試的結果作廢，並重新安排二千一百一十六名符合入職要求的申請人進行面試，該署會遵照有關公務員招聘的既定指引，確保有關招聘工作過程公平和公正地進行。本報再追問何謂「未能預計的技術問題」時，事件是否涉及有考官「通水」，該署統統不作回應，只表示因安排重新面試，預計額外需要三個月的時間。

食環署對於面試作廢的原因三緘其口，但有消息人士透露，是次面試涉及有面試官員向親朋戚友放水，事件進入調查階段。立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，食環署必須進行內部調查，評估涉事考官有否行為失當，倘事件屬實就應轉介至廉政公署，並堵塞現存招聘機制的漏洞，若無此事亦可令市民安心，還該名考官清白。立法會議員區諾軒指出，公務員招聘過程應公開及公正，形容考官「放水」屬嚴重事件，完全不能接受。倘事件屬實，即代表現行的公務員招聘體系出現嚴重問題，公務員事務局的相關官員有需要問責，甚至辭職。區又表示，事件或涉及舞弊及利益輸送，認為廉政公署有需要介入調查。