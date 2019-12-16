國泰新西蘭赴港客機遲24小時起飛　僅英語公布　累長者徬徨失措

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中節節下跌的國泰航空，又再發生機件故障，一班原定於十三日由新西蘭奧克蘭飛香港的國泰客機，延誤廿四個小時才起飛，逾百乘客行程遭延誤。有乘客不滿國泰機組人員僅以英語公布取消航班的消息，目擊部分不懂英語的長者乘客徬徨失措，須向其他華語乘客求助，又批評國泰懶理乘客急切查詢其他機位及行程安排的需要，要乘客自行致電熱線查詢。有耗費四萬多元訂購商務機位的乘客怒轟國泰航空支援服務太少：「從未見過如此差的安排。我不會再乘搭國泰。」國泰航空發言人就事件致歉，解釋起飛前發現機件問題，後又因機組人員工時問題而延誤。

發生嚴重延誤事件的航班為CX198，原定十三日於新西蘭當地時間下午約二時四十五分起飛，同日香港時間晚上九時抵達本港，但當旅客已辦妥登記手續，在候機室等候上機時，機組人員才突然告知航班因機件故障而取消，乘客需改乘翌日（14日）航班，最終該航機在當地時間十四日下午二時五十八分才起飛，抵港時已是同日晚上約九時。

乘客鄭先生是有關航班乘客，他批評國泰人員只用英語公布取消航班的消息，無廣東話或普通話廣播，但當時候機乘客「有公公婆婆，佢哋都聽唔明，唔知發生乜事。」鄭充當翻譯解釋之後，乘客再遇難題。

當時大部分乘客已在候機室等候了四個小時，須重新辦理出境手續，但等候搭巴士到入境大樓已花了廿分鐘，出境手續完成後更是一個半小時後，乘客領取行李後又要再排隊查詢善後安排，鄭質疑過程中沒有國泰職員協助旅客，即使受影響乘客獲提供酒店及交通安排，但有關航班事宜卻要自行致電國泰熱線查詢，罔顧乘客身在異地可能面對電訊溝通等難題。

經常乘搭商務機位的鄭先生表示，過去搭乘其他航空公司從未遇過上述情況，他極為不滿國泰服務，又斥即使獲安排入住酒店，竟要旅客自行拿着行李走十二級樓梯，這絕非商務乘客可以接受，稱不會再乘搭國泰，同機部分內地乘客亦對相關安排大表不滿。

國泰航空發言人表示，由奧克蘭返港的CX198航班，在起飛前的例行檢查中發現機件故障，需時檢查維修，加上機組人員的執勤時數須遵守民航處的規定，因此航班延誤，國泰辯稱當地職員已安排乘客入住酒店，或提供交通津貼，就事件致歉，又稱國泰一直以乘客及機組人員的安全為首要關注。