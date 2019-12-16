服食標靶藥副作用 癌症病人有機會出現手足症候群

癌症病人服食標靶藥後，除了出現吐嘔、胃口不佳等副作用，還有機會出現手足症候群，該症狀讓患者出現陷甲、發炎、皮膚分裂等，令患者因而變得不開心。有足病治療師指出，嚴重的手足症候群會影響患者的日常生活，需透過藥物或手術等方法治療，更要配備合適的鞋具、腳墊等護理，讓患者重新投入生活。

威爾斯親王醫院足病診療部部門經理張元鉅表示，手足症候群包括皮膚撕裂、陷甲、甲溝炎、指甲脫離症等，多出現在病人服用化療後2至12日，但出現的情況因人而異。在威院每年有超過150至200名新症轉介該門門接受治療，超過九成屬緊急個案，平均輸候時間為兩星期。

他補充，手足症候群一般分為三個級別，第一級只涉及皮膚出現炎症、紅腫等，但沒有痛楚；第二級則開始出現皮膚撕裂及痛楚，但未有傷口存在；而第三級則皮膚已出現傷口、脫皮、起水泡等，而且痛楚劇裂，嚴重影響到日常生活，該類病人急需進行治療。

張續指，輕度患者可透過藥物治療皮膚炎症，但嚴重者則有機會透過手術，去除陷甲及膿液等，以減低復發機會。而且術後的護理亦十分重要，患者需配以合適的鞋具，例如鞋頭需要寛闊，避免因過窄而有機會觸碰傷口，或配以鞋墊輔助走路，減少出現痛楚的機會。

69歲的阿Tong於2012年確診肺癌，其後服食標靶藥後，皮膚開始變薄，腳部出現甲溝炎，而且兩隻腳趾公均出現痛楚，並在外側長出肉芽及化膿等，走起路來「行一吓痛一吓」，於是經轉介到足病診療部進行手術，徹底消除壞組織，讓病情得以好轉。熱愛門球的他，現時可以繼續比賽，走起路來亦不會有大影響。

患者向先生同樣因肺癌服食標靶藥，惟手部及腳部均出現陷甲的情況，由於痛楚劇裂，讓他不敢胡亂活動，落街走走的意慾大減。向先生現時穿著醫院提供的鞋具，加設特製鞋墊承託腳橋活動，但由於腳部仍有發炎情況，因此正排期等候手術治療。