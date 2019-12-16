歷久不衰　麥理浩徑陪伴港人40載

即使遊人漸老，但麥理浩徑歷久不衰，當中的青葱林蔭、崇山清溪及登高要道,更陪伴港人40載，並成為一代代港人欣賞美景、鍛煉體能的勝地。麥理浩徑是香港最早啟用的長途遠足徑，全長約100公里，由西貢起至屯門止，途經獅子山及大帽山等，山路高低起伏，但走來始終舒適安全，全賴漁農自然護理署當年辛勤開墾的前線人員。當年有參與修建麥理浩徑的其中兩人，坦言最期盼自然保育工作能薪火相傳，由年輕一代接棒，繼續守護麥理浩徑。

政府於1979年展開以時任港督麥理浩命名的遠足徑修建計劃，退休後仍為部門效力的溫強和黎興，當年因緣際會成爲參與修建工程的年輕工人。修建山徑涉及燒焊、木工、泥水等技術，工人需在實踐中學習，至於鋪砌石階，石塊有時要動用直升機運載，在路口放下後由人手搬運，有石塊甚至重達100斤。黎興憶述當年工作，艱辛且要日曬雨淋，加上施工地點較遠，早上登山、下午回來，體力勞動達數小時，午飯有時就在工地以乾糧代替。儘管任務勞累，惟同事間有說有笑，偶爾同到山溪休憩，黎興形容亦屬當年工作調劑和娛樂之一。

除了鋪路，工作人員亦肩負植樹護林、撲滅山火之責。溫強指與山火搏鬥可謂最辛苦任務，「火沒熄滅，大家不能撤退」、「火到了這邊，就要趕到那邊攔截」，除講求服從性亦要能吃苦，「要是沒有意志、沒有團隊精神，那是做不到的」。辛勞歷歷在目，但二人同樣認為，遊人的笑容就是昔日工作的最大回報。