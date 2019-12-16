建築公司推新系統　防測量表格造假

本港多項大型工程包括港鐵沙中線紅磡站工程,先後爆出遺失「檢查及測量申請表格」（RISC Form）醜聞，有建築公司開發出一套系統，可以防止同類事件發生，該系統由承建商提交表格到顧問審批，全面數碼化，並應用區塊鏈技術，表格不能修改，以防有人造假，10多個地盤應用後，大幅縮減工作流程。

金門建築高級經理莫劍虹說，該系統第一步是將表格流程全面數碼化，再無紙張表格，承建商、顧問和客戶都可以透過電腦或手機應用程式監察表格；而透過區塊鏈技術，表格資料無法修改，希望可以挽回公眾對建築業界信心。

該公司建築高級項目經理楊偉倫指出，當工序完成，工程人員即時提交表格，駐地盤顧問收到後即時檢測和批核，工程人員便可以安排下一個工序，整個流程減省不少時間。由5月開始，新系統在16個地盤採用，表格工作流程由14日大減至4.5日。

另一方面，該公司與初創公司合作，研發首個應用於地盤的鋰電池「淨能櫃」，地盤稱之為「大尿袋」，取代柴油發電機。該公司旗下的數碼公司總經理王鯤量說，地盤好多重型機器都要用電，但供電永遠不夠，所以要出動多部柴油發電機，壞處是污染空氣和噪音。一般地盤每月柴油費用約3萬元，而「淨能櫃」電費只要4000元。每個「淨能櫃」成本約150萬元，該公司有2個在地盤試用，而其他公司對此項目都有興趣。

而在將軍澳工業邨的金門科技園，天台加裝600多塊太陽能發電板，每年產生27萬度電，透過可再生能源上網電價計劃，每年賺取100萬元電費。太陽能發電板成本幾百萬元，即幾年便回本。