東方民調：港鐵巴士的士勢逆市加價

二○一九年即將過去，示威暴亂未止，百業步入寒冬，七千店舖未來半年排隊等結業，在香港經濟低迷之時，公共服務卻逆市加價。有關注團體批評兩電加價幅度驚人，恐其加價訊息間接影響其他公共服務爭相倣效，又認為政府在市道低迷及失業率上升情況下，容許兩電加價，基層生活勢百上加斤。

政府批准兩電加價，恐變相「鼓勵」其他公共服務按機制加費，料至少有港鐵、城巴、新巴及天星小輪等大眾交通工具會相繼效法。緊接而來相信是城巴及新巴，該公司今年已向運輸署申請加價百分之十二，立法會交通事務委員會將討論有關申請，而天星小輪亦已提出加價申請。

除巴士及渡輪外，的士業今年三月亦申請加價，市區的士起錶價擬由廿四加至三十元，新界的士則由二十元五毫加至二十六元五毫，有關申請已經過立法會及交通諮詢委員會討論，正遞交行政會議審視中。

另外，受反修例示威影響，現時經濟雖然有衰退危機，但預計短期內仍未達通縮水平，即代表港鐵公司仍可根據可加可減機制，按通脹情況及運輸業工資加幅申請加價。由於港鐵今年中已宣布加薪，再加上可加可減機制要到二○二二或二三年才迎來新一輪檢討，料港鐵明年三月仍可提出加價。

民間監管公共事業聯委會發言人蔡耀昌表示，現時經濟不景氣，不少基層打工仔即使未有被裁員，亦面對減薪，甚至被迫放無薪假的窘境，若然其他公共服務相繼加價，對打工仔恐雪上加霜。

蔡又斥政府的紓困措施傾斜商界，對基層市民幫助有限，認為政府要加大力度幫助基層，亦要壓抑公共服務加價情況。立法會議員郭家麒則批評政府批准兩電加價，即等於要市民將撥給他們紓困的款項全部貢獻，令紓困措施變得沒有效果。