東方民調：裁員結業潮將現　市道低迷樣樣貴

政府未有理會因反修例示威風波引起的裁員結業潮即將湧現，批准兩電帶頭加價，接踵而來亦有多種交通工具向政府申請加價，對於香港市道低迷仍樣樣貴，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府未體恤民困，擔心兩電逆市加價，其他公共服務亦掀起連鎖加風，令政府多輪紓困措施淪為一場空。受訪者又轟當局已救市不力，香港經濟前景不樂觀，政府應有責任壓抑加風，勿再落井下石加害港人。

兩電公布明年電費調整幅度，中華電力明年加電費百分之二點五，香港電燈則加價百分之五點二，同於元旦日生效。兩電同時推出紓困措施，分別支援中小企、貧困學生及弱勢社群，減輕電費調整對市民的壓力。至於政府今年已推出每戶每月五十元的電費補貼，而八月公布的紓困措施，再推出明年每戶每月補貼多一百六十元，換言之，明年一月起每戶可獲逾二百一十元的電費補貼。而兩項補貼共涉及一百四十三億元公帑。不過，多名立法會議員炮轟政府包庇兩電加價，並以公帑提供補貼圖淡化事件。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百五十七名十八歲或以上市民，結果顯示，對於裁員倒閉潮爆發之際，政府批准兩電加價，三成七受訪者轟政府未體恤民困；兩成八直指，容許加費等同落井下石；兩成四不滿政府縱容賺到盡。

兩電及政府推出紓困措施，以抵銷電費加幅，三成七受訪者擔心掀加風，紓困措施一場空；兩成八質疑變相用公帑補貼電力公司；兩成六轟是數字遊戲，圖平息民怨。

兩電帶頭加價，其他交通工具亦申請加價，四成一受訪者認為，政府應壓抑公共服務加價潮；兩成六形容暴亂民不聊生，加價害港人；兩成四擔心，政府變相鼓勵公共服務按機制加價。

反修例風波持續半年，香港市道低迷仍然樣樣貴，四成七受訪者憂基層生活百上加斤；兩成八轟政府救市不力；一成九無奈指輪住加價，市民硬食。

反修例風波持續，中小企或零售店嚴重虧損，未來半年料七千間零售公司倒閉，大部分受訪者憂慮前景，五成五料引起連鎖反應，掀裁員失業潮；兩成四擔心香港再次面臨經濟海嘯；一成二形容各行業奄奄一息。

政府半年內雖然已推出多輪紓困措施，三成六受訪者直指治標不治本；三成一斥措施傾斜商界，基層難受惠；兩成六感到紓困措施無效果。

綜觀情況，大部分受訪者不滿政府批准兩電加價，擔心會引起連鎖反應，在經濟低迷情況下樣樣輪住加，直指暴亂已導致民不聊生，仍要面對加價壓力恐令生活百上加斤。