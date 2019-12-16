Dr.東：熟年愛滋病患者長期食藥　易營養不良骨質疏鬆

本港愛滋病感染人數有上升趨勢，截至今年第3季，感染愛滋病毒個案累積至10150宗，確診呈報個案亦累積至2075宗，均較去年同期累積的9543宗及1959宗上升，當中不少是年過50歲的熟年患者，由於他們長期使用藥物治療，出現營養吸收不良和骨質疏鬆的症狀，但社會上缺乏社區配套及服務照顧有關族群，有機構安排營養師為患者評估情況，為他們提供基本營養知識。

註冊營養師唐梓峰指出，熟年愛滋病病毒感染者，會因為感染病毒本身對營養需求增加，而長期服藥可引起副作用，如味覺改變、胃口下降及痾嘔等，致出現營養不良、肌肉流失、骨質疏鬆等風險。營養師會先評估病人情況，如是否同時患有其他長期疾病、生活習慣等，再作適當介入，包括提供基本營養知識、選擇食物及應對副作用的策略等，目標是改善熟年感染者的營養狀況及生活質素，減低病情惡化機會及降低死亡率。

香港愛滋病基金會早前獲資助，計劃由明年起，免費為合資格的熟年愛滋病患者，提供物理治療、營養保健意見及諮詢，以及具HIV基本知識的中醫諮詢服務，為期1年。基金會總幹事劉燊燊表示，計劃首年預計可為30至50人提供服務，助熟年感染者改善營養吸收不良問題、紓緩藥物副作用，和提供藥物方面的意見。

基金會亦計劃透過看護或社工提供一站式上門看護服務，為熟年感染者提供方便、舒適、安全及具私隱度的服務，改善情緒和自我認同感。

感染愛滋病逾20年的Stephen，多年來依靠藥物有效控制病情，指本港熟年感染者求醫及尋求協助均遇上不少困難，每次覆診期的輪候時間都頗長，每次要3至4個月，而長期服藥，亦導致骨質疏鬆及糖尿病等副作用，而相對西方國家，中國人一般較為內斂，對自已病況更難以啟齒，認為現時本港對熟年感染者的支援不足，希望透過有關計劃，改善患者的生活質素、精神健康、情緒支援及營養建議等。

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