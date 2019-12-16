網民熱話：連鎖餐廳1塊薄餅7隻曱甴　食客揭更驚人真相

食肆最重要是衞生，客人才吃得安心。有食客光顧荃灣一間連鎖餐廳時，進食期間發現薄餅底黏着數隻小曱甴，非常惡心，其後向經理投訴，竟發現廚房內存放的薄餅無一幸免，有網民揚言要將餐廳列入「黑名單」。

網民Siuyan Siuyan Kwok昨日（15日）在Facebook 群組「荃民為食」貼文指，在該餐廳吃薄餅途中，發現餅底有多隻曱甴，「食食下發現薄餅底好多隻曱甴，向經理投訴。」結果卻揭出更驚人真相，當經理檢查後，竟發現廚房內所有薄餅底都有曱甴。「經理聲稱掉晒佢，但唔知幾多人食咗落肚」。網民指，事後向食環署舉報，食環署職員到場後，取走大約7隻曱甴。

由網民上載的影片可見，其中一隻食客食用的空碟上，有多隻小曱甴；至於另一隻盛載薄餅的碟上，餅底都黏上曱甴，看得令人難以下嚥。

網民看完片段後，直言「好驚呀！」「想嘔」。亦有人指店舖「出名污糟」，甚至揚言以後不再光顧。

東網記者向餐廳查詢，負責人承認曾發生薄餅有曱甴，估計是廚房內有曱甴才會黏到薄餅底，事發後，餐廳已為廚房進行大清洗，確保食物衞生。

網民有話說：

Chris Wong Siuyan Siuyan Kwok：好離譜呀！

Siuyan Siuyan Kwok Chris Wong：以後都唔會再食，真係好想嘔

Ka Ming：我都唔明點解日日仲有咁多人排隊去食

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：