消委會：7款電磁爐未能完全通過安全測試　「家美」隨時跳掣

臨近新年，不少家庭都會更換家中的電器，加上近日天氣轉寒，很多人都會「圍埋」打邊爐。惟消委會測試了12款座枱式單頭電磁爐，售價由279至699港元不等，發現過半未能完全通過安全測試，只有3款完全合格。其中2款迷你型號(闊度不足24厘米)的電磁爐，包括「家美Homey IP-F8」及「樂斯Nutzen MIC-101」價格為279港元和418港元，但有可能引致安全問題；相反另外3款包括「Ikea Tillreda」及「豐澤fortress FIC16T」安全測試過關之餘，價錢更低至350港元便有交易。

消委會根據各電磁爐的安全程度、效能表現、使用方便程度進行評分。在安全程度測試中，發現「樂斯」和「家美」的電磁爐在插上電源後，若爐面已有合適爐具，輕輕按動開關即會馬上加熱，不合乎必須於2個不同位置按鍵才可加熱的測試標準。另外，「家美」的電磁線圈更在正常操作時，量得的溫度升幅超出標準上限(75k)，達108K，若長時間於超出上限的溫度運作，或會令絕緣體系統加速老化，情況嚴重更可能引致「跳大掣」。

消委會建議消費者使用電磁爐時，應經常保持爐面清潔、使用前細閱說明書，選用合適尺寸的鍋具，若發現電磁爐出現裂紋便應立即停止使用，煮食後亦應避免立即觸摸爐面，以減低燙傷風險。