消委會：植睫毛5天全數脫落　飄眉既黑且粗無紋理似水筆加色

為減省日常化妝工夫及時間，坊間一些標榜「半永久式」的美容項目例如植眼睫毛、紋眉及紋眼線大行其道，深得愛美一族青睞。不過消費者委員會在今年頭11個月，接獲41宗有關紋眉及植眼睫毛服務的投訴，顧客「變靚」不成，反增添煩惱，更甚或衍生安全問題。

其中一名投訴人郭先生，光顧美容院價值680港元的飄眉服務，惟職員推銷貴近3倍的仿真眉，說效果更佳。郭同意，但完成後認為效果差強人意，眉毛不但又黑又粗，亦沒有清晰紋理，感覺像用水筆加深顏色，極不自然。郭之後再以680港元購買修復液，希望改善效果。其後郭從朋友口中得知，仿真眉不會令眉毛的顏色變得如此深及誇張，加上認為兩邊眉頭不對稱，向消委會投訴要求退款，並考慮循民事途徑索償。

另一宗個案投訴人何小姐以298港元體驗價，試用標榜最新技術的日式植眼睫毛服務推廣。美容院職員指植眼睫毛大概維持1個月至1個半月，游說她以迎新價1000港元預購3次植眼睫毛服務以備將來使用，並提議她加150港元升級使用質素較好的防敏感膠水。何同意並以現金支付1448港元，但新植的睫毛3天後相繼脫落，參差不齊，令何非常尷尬。美容院之後雖替何補植眼睫毛，惟情況未見改善，5天後睫毛近乎全數脫落。

另有個案投訴人在美容院接受紋美瞳線服務後，雙眼持續痕癢及腫痛，求醫後，醫生指有機會是紋美瞳線的墨料不慎接觸眼睛所致。投訴人要求美容院退款不果。