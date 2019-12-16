消委會：航班延誤安排不清獲條款保障不履賠　促業界改善

臨近聖誕及農曆新年假期，港人外遊度假總喜歡「早機去，晚機返」。惟消委會檢視20間航空公司的條款，發現全部都列明機票上列出的航班時間並不構成合約一部分，甚或註明航空公司有權隨時更改航班時間，故未必會對乘客因航程更改蒙受的損失而負責或賠償。調查同時發現16間航空公司的客戶服務員，未能具體向乘客講解若航班延誤或取消的航班安排，敦促業界切實改善。另外，消委會今年截至上月收到1057宗機票及航班服務的投訴，比去年下跌101宗。

是次調查涵蓋不同地區載客量較高的20間航空公司，包括10間亞洲、4間歐洲、2間北美洲、2間中東、澳洲及非洲各1間，透過檢視航空公司網頁資料及致電熱線電話查詢，審視各公司在航班延誤或取消時的安排。

調查發現，20間航空公司有16間在條款中都列明，機票上的航班時間並不構成合約一部分，即有需要時航空公司可以臨時更改。另外4間更註明航空公司有權隨時更改航班時間。

消委會提到，航空公司有權更改航班時間之餘，有6間的條款更註明可以沒有預先通知而更改航班安排，另有3間沒有列明會否在更改航班時間後通知乘客，即選乘該9間公司的消費者，有機會遭更改航班時間而沒有收到通知。

調查亦包括致電各航空公司的客戶服務熱線，查詢有關航班延誤及取消的具體安排，結果發現只有4間公司的客戶服務員能具體清楚地講解該公司的相關安排，其餘16間則經常回答「視乎情況而定」，部分航空公司甚至出現不同職員有不同講法的情況，令乘客無所適從。