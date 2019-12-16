洪水橋項目申撥款　議員憂受影響居民安置問題

繼新界東北發展計劃後，洪水橋/廈村成為下一個大型新發展區項目。立法會發展事務委員會今(16日)就發展局欲申請22.42億港元撥款一事召開會議，計劃興建安置屋邨提供2100個單位。多名議員關注當區的工程進度及居民的搬遷安置問題，亦有議員擔心，區內不少棕地有實際經濟貢獻，未必可搬遷到其他地方，撥款申請最終獲得通過，將提交工務小組委員會繼續討論。

發展局副秘書長(規劃及地政)何珮玲指，撥款涉及首期的土地平整工程及第二期工程研究，分別16億港元及6億港元，另有240萬港元的特別津貼。第一期工程將會平整17公頃土地，用作興建提供2100個單位的專用安置屋邨、特別建造的3層高樓宇及露天用地、鄉村遷置區及電力支站，另包括鋪設排水管及污水渠等，預計2023年完成，並指洪水橋整項工程發展將涉及440公頃土地，預計提供6.1萬個房屋單位，可容納17.6萬新增人口，創造15萬個就業職位。

發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪指，首期及第二期工程將影響逾千戶居民，項目會在2024年完成興建約1300伙安置屋邨單位，相信屆時足以應付，工程時間已相當壓縮。她又澄清，本月不是居民遷走的死線，「只係私人土地回歸政府」，搬遷時間至2021年不等，又指已有幾百戶居民陸續上樓，部分正等待審批。至於安置屋邨租金方面，甯表示正與房協商討可否收取貼近房委會的租金，獲正面回應，並指未來會再檢視項目的公私營房屋發展比例可否由原定的5比5改為7比3，惟政府不是鐵板一塊，不會要求當區必須發展7比3，因需審視該區的基建承托力及社區平衡。

議員陸頌雄質疑，當局能否加快完成首期以發展其他工程；議員鄭松泰則指當局在發展新界東北時，原有居民搬遷及賠償土地時有失誤，有居民未能及時搬遷到安置屋邨，需要先搬到其他屋邨，再搬遷到安置屋邨，質疑當局興建安置屋邨時太樂觀，發展洪水橋項目時有否應變方案。

鄉議局主席劉業強則指，洪水橋發展區內有多幅棕地，具不同經濟貢獻，部分涉及港口後勤等工作，未必適合搬遷到當區興建的多層工廈，促請當局不要為了「跑數起公屋」而忽略棕地經濟發展。甯漢豪指現行制度會對受影響的棕地作業者予以補償，政府亦有不同措施協助他們，稍後會尋找市場顧問，就有關多層式工廈的租金等問題做調查，結果會在明年中公布，又指預計明年獲立法會撥款。

會上最終通過表決，支持發展局就「洪水橋/廈村新發展區」部分工程及研究的撥款申請，稍後會提交工務小組委員會討論。另通過議員朱凱廸提出的議案，要求當局展開洪水橋發展時，確保合法的棕地作業者可獲安置於多層大廈和區內外的合法用地，防止棕地作業者被迫遷至農業用途土地違法經營，令發展與保育不能平衡。