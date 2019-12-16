送限量錶賄銀行職員助開戶　解放軍退伍女後勤囚兩月

退休解放軍女後勤人員偕任公司董事的丈夫由北京來港申請銀行戶口，把裝有價值約300港元的解放軍限量版腕錶的袋放在枱底。該對夫婦被廉署控向代理人提供利益罪，其中男被告早前已獲釋，女被告馬振蓮則於今日(16日)在九龍城法院被判監兩個月。

其律師進一步求情指，被告僅是陪同丈夫來港替公司開戶，她在公司既無職位亦無利益，一心送錶給銀行職員作紀念品以示誠意，並謂是北京的文化。惟裁判官指她在職員三番四次強調不能收禮後仍將手錶留下，顯示她唯一的目的是想成功開戶，雖然銀行並無實際損失，但案件嚴重性在於一旦成功開戶，戶口會被如何運用的風險，而根據被告自己所述，該戶口將被用來處理大額轉帳。

另律師求情指，被告健康欠佳有中風前科，被還押期間血壓有升高，須一直留醫監獄醫院，故判監會對其健康有負面影響，加上她在香港無親無故，缺乏家人支援亦會對其心理精神造成沉重打擊，故希望法庭判緩刑。

惟裁判官認為被告來港犯案，應已早預計到一旦被捕定罪，必須在港接受刑罰，且被告有計劃行事，案情嚴重，必須判處監禁。鑑於她認罪及健康欠佳，最終判她監禁兩個月。