渠務署擬斥21億元建新大樓　遭議員質疑造價過高

為興建兩座新政府大樓，包括「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓」及「長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓」，發展局向立法會申請撥款約63.4億港元，工程預計2024年完成。有議員批評，大樓的一地多用「半桶水」，長沙灣新大樓更是沒有公眾泊車。有議員亦質疑大樓造價過高，21層樓高的渠務署辦公大樓工程需約21.6億港元，變相1層需1億港元。

政府擬分階段重置位於灣仔海旁的3座政府大樓，即稅務大樓、入境事務大樓及灣仔政府大樓，為安置3座大樓內的部門而興建新大樓。議員尹兆堅形容，政府在一地多用上「半桶水」，柴灣及長沙灣新大樓分別達3萬多平方米及1萬多平方米，但所設的停車場泊車位數量相差大，長沙灣大樓更不設公眾泊車位，促請當局大規模落實一地多用。議員周浩鼎則質疑，渠務署辦公大樓工程需約21.6億港元，「1億(港元興建)1層，唔平」。

發展局首席助理秘書長(工務)胡國源解釋，長沙灣新大樓內的政府部分不會設有市民到訪服務，加上受用地限制，故未有設公眾泊車位，而柴灣新大樓則會提供150個公眾泊車位。胡又指，柴灣新大樓的造價已諮詢小組及與入境處新大樓的價格比較，兩者造價相約。