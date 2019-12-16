天星小輪申加價3毫至5毫 平均加幅16.5%

天星小輪申請加價，來往中環至尖沙咀及灣仔至尖沙咀的兩條航線加價3毫至5毫，平均加幅達16.5%。政府指，天星小輪去年錄得271萬港元虧損，幅度約2.8%。

政府向立法會交通事務委員會提交文件，簡介天星小輪加價方案。文件指，天星小輪於今年4月申請加價，兩條航線的小童及殘疾人士票價劃一加價3毫，新收費介乎1.8港元至2.5港元。

除了中環至尖沙咀航線平日下層成人票價加4毫外，其餘日子、航線及層數的成人票價則加5毫，新收費介乎3.2至4.2港元。另外，月票售價加25港元，新收費為160港元，旅客票則加4.5港元，新收費為27.5港元。

天星小輪對上一次加價於2017年7月生效。文件指，天星小輪票務收入由2016年約4866萬港元，增至2017年的4970萬港元，再上升至2018年的5307萬港元；但非票務收入則受灣仔碼頭附近工程影響，令其於去年碼頭店舖租金收入按年大幅下跌17%，加上營運成本上升，導致天星小輪去年的總收入按年減少1.8%，並錄得虧損。

文件又指，近期社會事件亦令天星小輪於今年7月至10月的總乘客量，按年下近20%，其中今年8月的每日平均乘客量約38.5萬人次，比去年8月約56.8萬人次下跌超過30%，預計乘客量難以於短期內回復過往水平。

天星小輪加價申請詳情

航線：中環—尖沙咀

日子及艙位/ 現時票價/ 建議新票價

星期一至五(上層)/ 成人$2.7、小童及殘疾人士$1.6/ 成人$3.2、小童及殘疾人士$1.9

星期一至五(下層)/ 成人$2.2、小童及殘疾人士$1.5/ 成人$2.6、小童及殘疾人士$1.8

星期六、日及公眾假期(上層)/ 成人$3.7、小童及殘疾人士$2.2/ 成人$4.2、小童及殘疾人士$2.5

星期六、日及公眾假期 (下層)/ 成人$3.1、小童及殘疾人士$2.1/ 成人$3.6、小童及殘疾人士$2.4

航線：灣仔—尖沙咀

日子/ 現時票價/ 建議新票價

星期一至五/ 成人$2.7、小童及殘疾人士$1.6/ 成人$3.2、小童及殘疾人士$1.9

星期六、日及公眾假期/ 成人$3.7、小童及殘疾人士$2.2/ 成人$4.2、小童及殘疾人士$2.5