公務員醫療需求日增　羅智光稱明年設兩中醫診所

公務員架構龐大，所需醫療服務資源亦日益增加，公務員事務局局長羅智光今（16日）於公務員及資助機構員工事務委員會交代公務員醫療及牙科福利的最新概況，將會增設公務員診所、加設2項治療計劃、衞生署亦會增設專科牙科手術室、重新調配優先籌服務、開設兩個中醫診所試點等。

羅智光稱，現時香港有6間公務員診所，未來將在將軍澳及觀塘分別增設多1間公務員診所，診所將於明年3月新增「風險評估及護理計劃」加強糖尿病病人護理質素，以及為需要服用藥物而病情穩定的慢性病病人提升藥用安全的「簡易配」先導計劃，配合今年初已延長部分醫院提供的磁力共振及X光造影服務。

牙醫服務方面，他稱衞生署明年初將於油麻地西九龍政府合署增設普通科牙科診所，可提供16間牙科手術室。他指，為縮短合資格人士申請牙科服務，衞生署於18至19年間已增設11間專科牙科診所，每年可提供約18000就診次數。

其他醫療服務方面，羅智光稱今年4月起，醫管局已經重新調配優先籌服務，並於明年4月繼續拓展其他公務員優先籌。他指出，2014年發還的醫療費用為4億元，18至19年財政年度已增至約11億元，增幅超過1.5倍。他又稱，明年重點是新設的中醫服務，將於港島東及荃灣開設共兩所公務員中醫診所，預計明年3月推出，服務名額約63000個。