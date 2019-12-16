清潔商管工認偽造下屬簽到紀錄　詐騙港鐵服務費用

港鐵清潔服務承辦商的一名五旬前管工，於前年多次偽造屬下清潔工的值勤紀錄，詐騙港鐵服務費用。該管工今(16日)在西九龍法院承認一項欺詐罪，他聲稱犯案只為維護公司聲譽。裁判官把案押至明年1月13日，以待索取被告的社會服務令報告。被告准保釋候懲。

控罪指，56歲的被告吳少平於2017年3月18日至4月23日期間，向港鐵偽稱兩名清潔工有共9天的當值紀錄，以圖詐騙而誘使港鐵不從其任職公司的清潔服務費用中扣除3375港元。

被告在案發時任職永順清潔服務有限公司的管工，現已離職。案情顯示，永順於案發時獲港鐵聘用為南昌站提供清潔服務，每天夜更提供1名管工及10名清潔工，清潔工需到車站控制室簽到以示出席，若永順未能提供足夠人手，其清潔服務費用或被扣減，日後與港鐵的續約亦受影響。

惟被告於逾一個月內，先後8次為一名已離職的女清潔工偽簽簽到簿及一名男清潔工偽簽1次，詐騙港鐵逾3000港元。警誡下，被告招認犯事，但稱沒有從中獲利。辯方求情時，稱被告愚昧犯案，他身為公司主管，偽造員工值勤紀錄只為維護公司的聲譽，因他認為人手不足會影響公司經營。