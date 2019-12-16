李寶安發通告指重組部分業務　無綫年底裁員約350人

無綫傳出行政主席陳國強請辭，並大幅裁減過千名員工，消息令人擔憂。不過無綫今天(16日)向內部員工發出通告，穩定軍心。內容指無綫為配合發展，將裁減一成員工，通告稱公司現有約3500人(不包括藝員)，即裁約350名員工，受影響員工集中於美術部(台、燈、聲)及幕後工程和維修等部門。

不過這班專業人才亦不愁出路，部分員工將會被重新聘用，協助發展無綫稍後開拓大灣區等業務。而無綫員工（包括將離職員工）年終亦會獲發半個月花紅作為獎金，並會因應員工表現而作出升職加薪。雖然社會氣氛不景，但無綫節目收視不跌反升，故公司會繼續加強發展旗艦以外的業務，包括已有900萬用戶的my TV SUPER和TVB Anywhere。

電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安發予無綫員工通告全文內容如下：

致各位同事：

近日有報章報道指無綫電視將裁減近千名員工，報道主要內容並不正確，特別是在評論收視方面。事實是在過去半年，很多觀眾留在家中，令無綫節目之收視上升，例如《牛下女高音》、《今宵大厦》、《解決師》、《Do姐有問題》、和《娛樂大家》等，而無綫新聞收視上升趨勢更是明顯。

惟本港示威衝突事件至今持續超過半年，重創旅遊、飲食及零售市道，經濟衰退已成定局，各行業包括廣告界、電視、報章和其他媒體將無一幸免，但最令人擔心的是香港前景不明朗，社會事件未有平息迹象，無法估計社會何時恢復秩序和經濟復甦。所有企業面對這嚴峻情況，均有責任採取措施，令公司營運得以持續發展及保存主要動力。

有鑑於此，公司需要重組部分業務流程以增加成本效益。有關措施已考慮到對公司營運所需和同事就業作出平衡。公司現有約3500位員工（不包括藝員），將會有約一成人受到影響，公司將最快在年底前通知大部分受影響員工，按法例作出賠償包括代通知金等，同時亦會發放特別酬金。

不受影響之同事將可享有平均為半個月之2019年酌情花紅。獲晉升之同事則會按其表現獲薪金加幅。

在香港前景不明朗之現況下，公司會加快在內地，特别是大灣區的業務發展，並擴大營運設施及資源投放，此亦可為同事提供新的發展機會。在本港的OTT服務myTV SUPER已有約900萬終端登記用户。在海外方面，TVB Anywhere 亦正積極在東南亞和北美市場推出新產品和服務，加強拓展業務。我藉此感謝各同事在這個艱難環境中作出之努力和貢獻。