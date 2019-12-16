港籍疑犯港珠澳大橋被捕　涉走私手機被通緝7年

一名港人於上周五（13日）乘坐跨境大巴經港珠澳大橋往澳門期間疑失去聯絡，其子在港報稱於大橋東人工島被內地公安拘捕。廣東省公安廳和珠海公安周一（16日）在官方微博通報稱，該名男子疑是被深圳機場緝私分局通緝7年的走私嫌疑人、53歲香港男子鍾X明，目前已被移交給辦案單位。

通報顯示，廣東省珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站在當日下午3時許，在一輛前往澳門的穿梭巴士中發現該名男子。警方表示，確認鍾男曾於2012年8月，涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案而被深圳機場海關緝私分局通緝。

警方強調，鍾男是該走私組織的重要成員，目前已由珠海邊檢交予相關部門辦理。警方指出，自上周二（10日）開始，檢查經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛，已逮捕多名內地警方通緝的在逃犯罪嫌疑人。

香港警察公共關係科總警司郭嘉銓今日(16日)在警方例行記者會上表示，警方上周六(14日)接獲一名男子報案，指其父親離開香港前往澳門期間失聯，該名男子其後到屯門警署報案，新界北失蹤人口組接手調查，暫無資料補充。他又指，港人在內地尋求協助，港府有機制處理，他不作評論。入境事務處亦表示，接獲一名港人經港珠澳大橋前往澳門期間懷疑失聯的求助個案，已透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的意見及協助。