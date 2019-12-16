政府上半年聘逾萬非公僕僱員　議員指工作能力存疑

政府會聘請非公務員合約僱員處理有時限或季節性市場波動服務，但合約僱員的工作能力、培訓、優先投考公務員等問題卻未有解決。公務員事務局局長羅智光今日(16日)稱，截至本年6月30日，政府各部門共有10,444名全職合約僱員，較去年同期增加7%，主要因為本年需要增設人手，包括處理關愛共享計劃、全港市民換領身份證、區議會選舉期間增設人手，待計劃全部完成後，相關僱員崗位就會取消。

勞工界議員何啟明表示對合約僱員的政治立場及操作問題存疑，稱學生資助辦事處(現稱學生資助處)在處理關愛共享計劃時，丟失不少表格，質疑合約僱員是否未能應付突如其來的操作。另外，他質疑選舉事務處聘請588名合約僱員，但只聘請257位公務員，如何確保區議會選舉完全執行，對大量合約僱員工作能力存疑。

教育界議員葉建源指出，教育局合約僱員人數不斷增加，認為有關職業如資訊科技統籌員已經變為學校的恒常職位，但政府卻以合約僱員身份聘請，質問學校是否因為津貼不足，難以聘請長期合約員工，促政府將相關津貼改為恒常撥款及增加津貼金額，以便校方更好地調配資源。

羅智光回應指，因部分事項為短期或一次性措施，不能用大量公務員處理，又稱合約僱員同樣要遵守政府政策，受到公務員守則監管。他指，政府未來會增加對合約僱員的培訓，以便提供有效的服務，政府管理層亦會持續觀察，現時各部門都在檢討當中，但重申合約僱員有更大的靈活性，因此合約崗位有存在必要。