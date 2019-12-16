區選投票排長龍建制倡增長者通道　政制局指會改善

立法會政制事務委員會今日(16日)召開會議，多名建制派議員繼續關注今屆區議會選舉期間揭視的多個議題，向政制及內地事務局局長聶德權提出質詢。

針對多個票站出現長長人龍影響長者和殘疾人士投票權，民建聯立法會議員周浩鼎質問局方未來會否引入選舉長者特別通道，方便有需要人士投票。聶回應指，今屆選舉投票時段首3小時有72萬名選民投票，比上屆21萬人高3倍，局方會聆聽意見改善安排，明年2月會向特首提交報告。周再問及局方會否引入電子點票，聶指局方過去亦曾諮詢議員如何在選舉中善用科技，但強調利用科技前必須平衡效率、安全和市民的信任程度。

另一工聯會議員陸頌雄則針對現時選民領取選票後由職員以人手在選民名冊上劃線，有部分選民反映自己無法監察相關過程，建議引入電子領票系統。聶回應指，明白選民希望見到職員劃線的過程，但強調要保障選民名冊上其他選民的私隱，指出要檢討相關安排。

陸又問到現時以書信確認選民資格，部分選民可能會忽略而失去選民資格，問有關當局會或改以電話或上門家訪確認選民資格，聶指每屆會覆核約3%選民資格，而過去亦曾以家訪形式進行，強調要考慮多方面因素。

議員鄭松泰表示法庭在今屆區議會選舉前頒發臨時禁制令，不讓公眾查閱選民登記冊，質疑政府如何保障選舉的公平性和透明度，免受大規模種票影響，鄭稱政府於今年上半年推出國歌法，擔心會造成引起白色恐怖。聶徳權回應在禁制令下候選人仍可以查閱相關資料，每名選民亦可以查閱個人資料，法庭已平衡私隱和透明度兩方面的考慮，聶又稱國歌法已在法案委員會會議討論超過50小時，政府會爭取於19-20年度繼續恢復二讀辯論。

關於民主改革，議員區諾軒指政府應向中央政府提出民主改革才是香港的最深層次矛盾，聶表示區應捫心自問民主派有否願意共同向普選前進，聶續指普選的推動需要在互信和平和的環境進行，訴求亦需要務實。

針對剛過去的區議會換屆選舉，議員李慧琼表示，若然政府不處理選舉出現的不公平，問題將會延續至明年的立法會選舉，李又形容香港的投票方法如石器時代般落後，質疑為何仍未落實電子投票，聶徳權指選管會根據法例會就選舉安排在3個月後向行政長官作出建議，並改善，政府亦正積極研究電子投票，務求將投票電子化。