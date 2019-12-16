青協首幢青年宿舍今起網上申請　入住需放棄公屋戶籍

為紓緩青年的住屋需要及協助青年發展生活技能，香港青年協會自2017年斥資1.7億港元於大埔興建全港首幢青年宿舍PH2，並於今日(16日)起接受網上申請，為本地18至30歲在職青年提供78個單位，當中設有單人、雙人或3人共居單位，租金按單位面積及入住人數而定，每人每月租金約為4200至5800港元。成功申請人士最早可於明年3月入住。

PH2位於大埔墟寶鄉街2號，樓高20層，地下及1樓提供青年空間服務，2至3樓提供多用途空間、共用廚房及洗衣房等附屬設施，而4至19樓則合共提供70個單人單位，面積為187至232平方呎，每月租金為4248至5831港元; 2個雙人單位，面積為398平方呎，每月租金為8670至8711港元; 以及2個三人單位，每人可享155至189平方呎的獨立空間，共享160平方呎的客廳，每人每月租金約為4606港元。

宿舍首次租期為2年，如獲續租，總租期合計不得超過5年。申請者必需為18至30歲香港永久性居民，單人申請者月入不超過2.1萬港元，總資產不超過36.4萬港元，並未在香港持有物業。

有興趣的在職青年可在明年1月4日下午6時前於網上申報，其後將在獨立會計師事務所監察下進行電腦抽籤，抽出300個單人單位及10個雙人單位的首輪申請，並於1月7日在網上公布結果，中籤者需於網上提交如住址證明、資產證明和最少3個月的薪金證明等文件，以及出席面談以作核實及評審。另外，倘申請人持有公屋戶籍，成功入住後則需放棄公屋戶籍，但不影響其公屋輪候資格。