警協會阻公開資料　選管會稱無證據洩資料與選民冊有關

警察隊員佐級協會早前入稟高院申請司法覆核，要求不再開放選民登記冊的姓名地址資料予公眾查閱，以防警察被「起底」，案件今明兩天(16和17日)在高院原訟庭審訊。今天先由員佐級協會及選舉管理委員會雙方的大律師陳詞，至於獲准加入訴訟的香港記者協會，其大律師就會於明天開始陳詞。

員佐級協會的大律師今向法官表示，現行的選民登記制度，未能保護受政治風潮影響的選民。他將現行登記制度的缺陷歸納「三個沒有」：沒有選擇、沒有酌情權和沒有分辨。大律師解釋，市民登記做選民，並不能選擇不提供住址，而選管會就沒有酌情權不把選民的全部資料公開，亦沒有權分辨不同界別的查閱者，例如普通市民或新聞工作者，以作出不同對待。

大律師指近月的社會動盪和因此而興起的「起底」風氣，不單影響警察，示威者亦同樣受害，不單選民個人的資料，連家人甚至小孩資料亦被人用作滋擾甚至恐嚇，後果可以非常嚴重。他強調選民的私隱、以及享受家庭生活的權利，都應受到保護。當可看到選民資料有可能被別有用心人士利用，法庭便有理由去考慮制度是否符合憲法要求。他認為當局應當有權去分辨，查閱選民資料的人士的真正目的為何，以作相應對策。

至於選管會一方就反對協會的覆核。其大律師指協會未能提出證據，顯示被「起底」人士個人資料被洩跟選民登記冊有關。協會所交誓章提到的「起底」事例，有些遠在6月發生，那時根本連本年度的臨時選民登記冊都未完成。