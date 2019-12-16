威尼斯人申陳美歡破產敗訴　官頒判決理由

澳門風雲人物「街市偉」吳偉的昔日紅顏知己陳美歡，與澳門威尼斯人娛樂場的經營公司在香港高院有民事訴訟，陳於2014年被判敗訴，要償還估計達1億港元欠款和利息。該公司今年3月更以債權人身份入稟香港高院，要求頒令陳破產。法官早前裁定香港法院無司法管轄權審理此案，駁回呈請。

高院今(16日)頒下判決理由書解釋理據。判詞披露，本案源於法庭在2014年頒令陳需向威尼斯人償還1.17億港元欠款連利息。與訟雙方的主要爭議是，在今次呈請提交當日前3年內的任何時間，陳是否曾在香港經營業務，據《破產條例》，若在上述所指時間內陳在港並無經營業務，呈請人便不應提出呈請。

威尼斯人一方的理據是，陳與前男友「街市偉」吳偉透過銀信控股有限公司共同投資香港房地產，該公司最高峰時期透過旗下子公司持有95個物業，陳於1996年又向該公司注資1億港元擬用作收購澳門新世紀酒店，及至2011年陳再向該公司注資用作債務重組。雖然陳一度申請將銀信控股清盤，但只要銀信控股一直存在，陳仍間接持有該公司的香港物業。

高院法官認為，現時證據不足證明陳所做的舉動，能促成銀信控股購入上述物業，她向該公司注資的舉動亦未能證明她有參與公司的業務。換言之，威尼斯人無法證明陳在指定期間在香港有經營業務，因此香港法院並無司法管轄權審理此案，遂駁回呈請。