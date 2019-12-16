終止機電水喉工程分判商合約　西九管理局：對方屢次違約

西九文化區M+博物館項目問題多多，該項目機電水喉工程原本進入最後階段，惟西九文化區管理局今（16日）宣布與負責上述工程的李德屋宇設備有限公司（李德）終止小型分判合約。局方聲稱因該公司屢次違反分判合約，無法履行合約條款，尤其是未能如期向僱員發放薪金，認為事態嚴重。

管理局行政總裁栢志高本月初召開董事局會議時表示，M+項目機電水喉工程踏入最後階段，有關的法定檢查預計於明年1月開始，但該局今日宣布採納M+工程項目管理承建商金門建築有限公司，以及合約管理人阿特金斯顧問有限公司的建議，即時與李德終止小型分判合約。局方指過去三個月一直嘗試與李德協力解決問題，但該分判商未能採取相應解決措施，管理局唯有即時與其終止合約。

該局強調事件對M+的工程進度沒有構成任何影響，以上相關工程已接近完工，餘下工程將由項目管理承建商及合約管理人接手處理，確保工程按時完成。

管理局全資附屬公司Blue Poles Limited於去年8月按照M+主要工程合約條款，終止聘用前承建商新昌營造廠有限公司後，與李德訂立轉移及轉讓契約，承包M+項目中有關水喉及封喉的工程。管理局指出，留意到有李德的工人最近曾就據稱欠薪事宜而聯絡勞工處，局方及其全資附屬公司會與勞工處保持緊密聯繫，確保工人將根據相關勞工法例，獲得應有工資。