修例風波：警方澄清沒插贓嫁禍　錘仔屬破壞酒樓暴徒所有

警察公共關係科高級警司江永祥今日(16日)在警方例行記者會上，就有警員被指在沙田將一個錘仔插贓嫁禍予示威者的報道作出澄清，認為有人企圖轉移視線，遮掩自身惡行。

江永祥指昨日(15日)下午3時，警方在沙田拘捕多名黑衣暴徒，包括一名19歲男子，他們涉嫌在酒樓大肆破壞，期間一名途人向警方指出上述錘仔由該19歲男子丟下，認為有人企圖轉移視線，遮掩其惡行。

江又指警員在沙角村欄杆掛上一把真槍的報道失實，強調有關物件並非警槍。他指出警方於昨晚8時接獲保安報案，到場後證實該支為氣槍，不屬警方所有，另有指警方引入煙霧餅作武器，實情是一枚海綿彈。

至於旺角有記者分別在採訪期間受傷及被捕，江指，今(16日)日凌晨，暴徒於旺角亞皆老街向警方投擲雜物及鋼珠，數十名示威者包圍警員，期間警方施放27枚催淚彈。他又指出，正如過去亦有示威者走入記者群，發射方向難免有其他人在場，警方經常提醒記者要小心自身安全，見到暴徒應走開，不要成為掩護；至於被捕記者有否受傷，江表示無資料，但警方會告知被捕人士的權利，另有警員被指對婆婆不禮貌，江表示如說話上有冒犯，警方有改善的地方。

江又指，警方於12月9日於大埔清除路障時曾發射兩發橡膠彈；昨日則使用橡膠彈3發，期間共有8名警員受傷。他強調事件再次證明，若無人進行破壞，警方毋須使用武力

另外，O記高級警司李桂華表示，過去6個月，警方共接獲4宗爆炸品案件，當中沒有關連，相信屬個別人士犯案。