政Whats噏：勞工界鬧爆請議助工時長　梁詠詩：只係最差情況

新一屆嘅區議員將會就任，唔少候任區議員都開始公開聘請議員助理，當中就有議員因喺招聘廣告上列明嘅工時過長捱轟，其中東區區議會筲箕灣候任區議員梁詠詩(Jenny)，早前喺Facebook貼文招聘議員助理，列明一個禮拜返6日、每日工作9小時，一個禮拜工作時數就高達54個鐘。畀勞工界政黨見到，即刻譴責話咁長工時，真係不可接受喇！

工黨現任主席郭永健分析話，即使每天有1小時午飯時間，每周工時仍然係48小時！仲話大家好似仲未搞得明，明文寫清楚工時54小時，同寫工時44小時，然後工作時間彈性安排係好唔同。仲話對從政者要給予基本勞工待遇，話咁嘅要求唔係好過份啩?

Jenny就事後澄清，話佢當日政綱冇承諾職工盟或工黨所謂嘅工時，今次都係自己第一次出招聘，大意冇留意到呢樣嘢，但就話其實54個鐘係最差嘅情況，同埋都係預計呢2個月忙啲先咁，遲下上咗手，加上會請兼職，就唔使返咁長時間架啦，而超時工作都會1.5倍補水！又透露其實已經請到人，對方都好好，話會捱義氣幫手咁話。