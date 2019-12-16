57%基層幼童不參加課外活動　家長照顧子女壓力瀕爆煲

政府對基層兒童的課後學習方面支援不足，為人詬病。有關注團體日前進行調查，發現有57%受訪基層家長表示其子女課後不參加課外活動，近70%基層家長表示照顧幼童的壓力引致休息不足及脾氣暴躁等負面影響。團體批評港府對貧窮家庭的幼兒學習及照顧方面出現落後，令基層兒童因家貧而未能得到學習機會。

香港社區組織協會、兒童權利關注會及幼稚園教育政策關注組代表，今日(16日)前往立法會申訴部，反映基層家庭兒童在課後學習及生活上嚴重欠缺支援。社協在今年1月至6月期間進行調查，訪問了163位基層家庭家長，共涉及逾160名幼童及兒童。調查發現57%基層家長表示其子女課後不參加課外活動，近10%家長表示惟有自行為子女安排免費活動，包括看圖書、出外至社區附近參與戶外活動等。另外，調查顯示受訪家長照顧子女的壓力指數10分為滿分，中位數達8分，反映基層家長照顧子女的壓力近乎「爆煲」。

除問卷調查外，研究進行期間亦以焦點小組形式，與約20位正育有就讀幼稚園子女的基層家長作深入討論。結果發現普遍受訪家長寧可減少日常必須開支，以支付子女學習活動費用，甚或參加校外的培訓班和興趣班；更有家長表示每月平均用於子女在幼稚園的課後學習開支高近1000多元，大大增加家庭經濟負擔。

社協組織幹事施麗珊批評指，目前世界各地多項研究均證實幼兒培育較任何成長階段重要，形容港府對基層家庭的幼兒學習及照顧出現落後，又指基層家庭因貧窮而要壓縮基本生活開支幫補子女學習費用，實為香港之恥。她敦促政府正視問題，建議兒童事務委員會應主動檢視免費幼稚園教育及幼兒課後照顧服務，保障弱勢家庭兒童的平等發展機會。