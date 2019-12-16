警破旺角色誘盜竊集團　拘4名內地男女

旺角近期發生多宗色誘盜竊案，賊黨先以女同黨在街上兜搭單身及年紀成熟的男士，藉口提供按摩甚至性服務，再帶他們到一些廉價的賓館或公寓，入房後叫受害人除下貴重財物，例如手錶、現金及電話等等，再叫他們去沖涼。當受害人沖涼期間，女賊便會領同黨進入，偷走受害人所有財物，迅速逃去。警方分析近期多宗同類案件後，鎖定多個犯案點，派員進行監視埋伏行動。

直至今日(16日)下午3時，一名女子在旺角彌敦道一帶形迹可疑，並向一名外籍男子(56歲)進行兜搭，將他帶到附近的彌敦道737號金輪大廈一間公寓，她的3名男同黨亦隨即跟隨進入公寓，不久，探員發現他們4人迅速離開，事覺可疑，於是上前截查，在其中一名男子身上，檢獲受害人的信用卡，在另一名男子身上，檢獲受害人的4,000元現金，於是將他們4人一同拘捕。

被捕3男1女(17至40歲)均為內地人，分別來自湖北、廣東及河南，當中被捕女子17歲，來自湖北。警方相信他們是有關犯罪集團的骨幹成員，將調查他們是否與近期區內同類案件有關。警方呼籲巿民，尤其是男士，在街上受到一些女士的兜搭，聲稱會提供按摩服務，甚至性服務，必須提高警覺，即時拒絕及聯絡警方，讓警方採取適當行動。