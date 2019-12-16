3老翁被女子兜搭上樓按摩　共失逾8萬元財物

街頭騙案有上升的趨勢，而長者往往成為不法之徒的行騙目標。其中於本月12日下午，西區警區特別職務隊在皇后大道西323號執行職務期間，發現2名女子向1名72歲老翁搭訕，聲稱可以提供按摩服務，並帶老翁至一大廈單位，疑趁機盜去其約值6400元的外幣、約1.2萬元港幣及約590元人民幣。警員及後在該2名分別41及45歲的持雙程證內地女子身上，檢獲懷疑與案有關的一批現金，遂以涉嫌盜竊拘捕她們。

至今日（16日）中午，西區分區特遣隊及西區警區情報組巡邏期間，在卑路乍街99至101號對開，發現1名女子向1名96歲老翁搭訕，聲稱可以提供按摩服務，並帶老翁至上址一大廈，其後老翁在梯間被2名女子盜去一隻價值約3000元的戒指。警員於大廈地下截查該2名分別35歲及47歲的持雙程證內地女子，起回一隻戒指，遂以涉嫌盜竊拘捕她們。

另外，警方今午接獲一名82歲老翁報案，指一名女子於香港仔大道34號向他搭訕，聲稱可以提供按摩服務，並帶他到附近一大廈單位。他及後發現一條金鏈、一個吊墜及戒指不翼而飛，疑被2名女子盜去，損失6萬元。警方將案件列行劫，交由西區警區刑事調查隊跟進。