政Whats噏：公職養落敗區議員？　黃梓謙發貼平反

建制派喺區議會選舉大敗，早前盛傳政府會向落選區議員派「安慰獎」，委以公職，以酬金養佢哋。平等機會委員會委員黃梓謙(Gary)日前就喺Facebook貼文，話佢擔任嘅公職冇酬金、冇津貼，仲話平機會可能係待遇「最差」嘅工作添！佢講到好似大平反咁喎。

Gary係民主思路前成員，亦曾參選立法會港島區地區直選，但最終落敗。佢喺貼文中話喺佢身邊有唔少從事公職嘅同事只希望為社會盡一分力，根本唔計較金錢回報，甚至唔知道參與公職也有酬金。佢話做公職，應該係一件具使命感嘅事情，希望大家換個角度睇件事啦！佢仲話自己擔任嘅公職既冇酬金，又冇津貼，開心買聖誕禮物畀全職同事抽獎就有。

點解平機會可能係待遇「最差」嘅工作呢？佢話平機會委員每年要開會23次，即大約每月兩次，並冇酬金，但佢話平機會係促進香港性別、年齡、種族平等同促進社會和諧共融嘅機構，相信願意接受任命嘅人，都唔太介意酬勞水平喎。

講開又講，平機會日前搞聖誕聚會，Gary重遇相識20幾年嘅舊街坊、舊波友子健，佢話當時感到好興奮，仲話見到子健着制服，自然知道當日嘅午餐係邊間食肆準備㗎喇！