壹傳媒長蝕　核數師德勤劈炮

近年壹傳媒業績持續差劣，已連續4年半錄得虧損。公司於11月公布截至2019年9月底止上半年度，錄得股東應佔虧損超過3.12億港元，過去4年半累積虧損逾18億港元。而過去9年半以來，累計虧損更逾26億港元。

根據壹傳媒中期業績報告，公司主要業務都錄得倒退，上半年總收益按年下跌接近16%。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損較去年同期擴大約31%至6,500萬元，印刷業務虧損則擴大3%，至超過2.45億港元。

公司在業績報告內解釋，業務錄得虧損，主要是由於經濟放緩及公司核心市場香港及台灣存在不確定因素，導致廣告商的支出更為審慎。此外，公司的數碼業務面臨線上程式化廣告的劇烈競爭，而報紙流通量下降削弱了印刷業務的創收潛力。

印刷業務方面，上半年度總收益為3.31億港元，較去年同期減少10.5%，該分部佔公司總收益59.5%。至於該分部虧損擴大，其中一個主要原因是期內公司報章的廣告收益減少。

分析員普遍認為，壹傳媒業務長期虧損，而且難以止蝕，前景堪憂。其中，香港股票分析師協會主席鄧聲興早前直言，壹傳媒過去大量投資於開發數碼業務，希望改變業務模式來賺錢，但是數碼業務的收入一直未能夠抵銷成本。如今數碼及傳統紙媒「兩邊都輸錢，未來虧損好難收窄，睇唔到有咩曙光」。

至於德勤近期亦不乏負面新聞。香港會計師公會今年4月指該行及旗下3名會計師黃宏禧、曾耀宗及呂志宏違反會計專業準則，對他們作出譴責並合共罰款35萬港元，另須繳付紀律程序費用等共約12.1萬港元。事件涉及德勤曾審計香港上市公司文化中國傳播集團(現稱阿里影業，01060)2010至2013年度共4個年度的財務報表。