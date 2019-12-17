探射燈：齋推計劃　配套欠奉　浪費資源　環署塞責

工業邨回收無影，可回收物料淪垃圾！環保署於2007年推出「工商業廢物源頭分類計劃」，鼓勵工商業樓宇推行廢物回收，惟成效不彰。東網巡查發現，大埔、將軍澳及元朗3個工業邨的公共範圍內，合共竟只有1個三色回收桶，大批可回收物料，包括玻璃、鋁罐、紙皮等統統當廢物棄置，部分更被食物殘渣或建築廢料污染，難再回收再造。有環保組織直指情況不理想，促政府於各工業邨範圍內設置回收物料收集區，並牽頭推動各企業回收，減少浪費。

「啲工人貪方便，拆完貨咪就咁將啲紙皮、卡板當垃圾丟。」於將軍澳工業邨工作的李先生指，工業邨內每日都有大批可回收物料棄置，惟鮮見有政府部門或拾荒者前往回收，估計物料最終難逃被棄於堆填區的厄運，「其實如果加多啲回收設施，一定可以減少好多浪費。」

各工業邨不難見類似情況，東網記者早前在將軍澳工業邨駿日街一帶，發現有大批玻璃樽、鋁罐及紙皮等可回收物料被棄置路旁；在駿宏街停車場內，更有人直接把紙皮、卡板等，與建築廢料一同棄置在環保斗內，被污染的物料恐難再被回收。在大埔工業邨，大盛街停車場附近亦淪為垃圾崗，大批卡板、紙皮被丟棄，更有大幅玻璃、馬桶等建築廢料。

元朗工業邨的情況亦相若，在宏利街、宏樂街一帶，有大批鋁罐及膠樽被棄置路旁，部分更與外賣食物器皿及食物殘渣混在一起，在宏利街更發現有車用電池隨處丟棄。至於毗連的東頭工業區，康業街一帶亦棄置了大量紙皮及卡板，有運輸工人於停車場拆貨後，直接遺下紙箱、膠膜及卡板等物品離開。

可回收物料被當作垃圾棄置，與工業邨內回收設施不足有關。大埔工業邨、元朗工業邨及將軍澳工業邨分別約有71、37及29個租戶，惟環保署資料顯示，政府於上述地點提供的廢物分類回收桶中，只分別有11套、1套及4套。然而，當中只有大埔工業邨內有1套回收桶設於公共範圍內，其他均放置於企業或工場內。此外，玻璃回收方面，大埔、元朗及將軍澳工業邨分別設有7個、3個及1個玻璃樽回收點，全部設於參與玻璃樽回收計劃的企業或工場內。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指，工業活動上經常使用玻璃、紙皮、膠膜等物料，全部均具有回收的價值，現時卻被當作垃圾丟棄，直言情況「絕對唔理想」。他表示，政府應於每個工業邨內，設置最少一個回收物料收集區，鼓勵企業把可回收物料運送到該處，避免它們被其他垃圾污染，減少浪費。

「政府理應擔當牽頭嘅工作，環保署依家絕對係推卸責任！」綠色力量副主席文志森表示，回收工作如只依靠市場運作，不少物料如卡板等，將因利潤低而被當成垃圾。他建議政府應向工業邨的商戶提供更多支援，如派遣隊伍負責回收工作，「既可以增加回收成效，亦可以作為榜樣，鼓勵商家倣效。」

環保署發言人指，產自工業運作的可回收物料一般具有回收價值，因此一貫做法是由廢物產生者直接聯絡回收商安排回收，而非倚賴政府設置的回收設施。該署亦有與3個工業邨的管理公司溝通，了解回收情況，並按需要提供意見。另外，因應近日社會情況，政府已暫時停止廢玻璃樽回收服務。