懲教署創業計劃助在囚人士做老闆　計劃書多元化出人意料

得獎的創業計劃書將可獲得不多於十萬港元的創業資助。

左傳曰：「人誰無過，過而能改，善莫大焉。」每個人的錯也值得原諒，獲得寬恕及重新接納的機會。懲教署今年二月在赤柱監獄推出「人生大贏家」試驗性創業計劃，鼓勵在囚人士獲釋後建立自己的事業，索性唔做打工仔，自己做老闆！署方更為囚友提供生涯規劃課程、職業發展和創業培訓、師友計劃以及離所後的創業支援，當中得獎的創業計劃書更可獲得不多於十萬港元的創業資助！

計劃導師基督教香港信義會社會服務部服務總監(青少年服務)竺永洪指出，以前從未猜想過參加者的計劃書如此多元化，起初以為提交的計劃大多關於洗車等技工類行業，但結果出人意料，參加者非常有主見，更因着緊自己生意，認真搜集資料連帶在獄中表現亦變得積極。

阿明就是「初心」計劃書的得勝者之一，他因親身經歷留意到市場對長者服務需要 ，盼成立陪診服務公司，以初心服務大眾。他感性地分享：「我媽媽入過幾次醫院先令我關注到長者的醫療需求，希望幫到有相同經歷的人。另外，我以前從事服務業，都算有少少經驗，但今次有導師指導同自修營商完全係兩回事，真係有個做緊生意既導師會分享自己過往失敗經驗比你聽，整件事好唔同！依家對自己的計劃好有信心，預計將來會喺東區開始推行呢個服務！」

另一計劃書優勝者阿俊則主打潮流服裝。他稱：「我一向鍾意時裝，即使過往有實際經驗賣衣服，但有部分經營問題係點都諗唔到，好多謝導師向我哋提出質疑，例如點樣確保現金流等問題，令我哋可以提早準備。我哋目標係從世界各地為年輕人引進不同特色時尚服裝，比更多選擇他們。」

其他參賽計劃書亦包括「茶記」等，並主張透過手機應用程式減少午膳等位時間， 以「一分鐘可作兩分鐘用」為賣點，作風可謂非常創新，相信他們將會為社會注入嶄新的元素，就讓我們拭目以待他們日後的發展吧！