東方日報A1：黑衣示威與民為敵　學生反轉全港商場

反修例示威持續逾半年，政府止暴無方，暴徒變本加厲，令市民寢食難安。警方指由今年十月至今接獲一千二百宗涉及破壞的報案，共八百九十七個地點。大批黑衣暴徒在前日更反轉全港多個商場肆意破壞、打爆玻璃、強闖酒樓反枱搗亂，令市民無法吃一頓安樂茶飯。遇有政見不同市民，暴徒更向他們臉上噴漆及打爛其手機，警方形容他們已進入「暴徒境界」，行為令人煩厭。

警方迄今共拘捕六千一百零五人，共有九百七十八人被檢控。過去一周，警方共拘捕九十九人，包括七十二男廿七女，年齡介乎十二至五十四歲，單是前日周日便拘捕卅一人，當中逾一半是學生，共十七人。警方指情況令人擔憂，疑有人利用心智未成熟的年輕人犯案以達致違法目的，行為相當卑劣。

至於今年十月至今，警方共接獲一千二百宗破壞的報案，警察公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會上指，警方前日在沙田新城市廣場及九龍灣德福廣場共拘捕十六人，暴徒當日在全港多區大型商場聚集，最初只是高叫口號，但之後就大肆破壞，闖入酒樓反枱，當時還有食客在場，令市民無法吃一頓安樂茶飯。暴徒又打爛商場玻璃，騷擾目標店舖，行為令人煩厭，警方一定會介入，不會令商場變成無王管。

警方播放暴徒破壞新城市廣場的片段，有女士因阻止暴徒破壞，臉上被人噴油漆，至傍晚，另有女士被指用手機拍攝示威者，暴徒無理要求她交出手機，她拒絕，即被包圍及指罵，手機更被人搶走及打爛。郭直指，暴徒行為是將罪行諉過於人，滿口歪理，已進入暴徒境界，亦令人大開眼界。

他又指，暴徒前日在沙田包圍警員指罵，又企圖搶犯及投煙霧餅，但仍有市民作出包庇。另旺角前晚繼續有暴徒破壞社會安寧，向警方投擲磚頭及玻璃樽，又在彌敦道縱火，不斷將暴力升級，是暴徒先破壞法治，警方才使用相應武力。警察公共關係科高級警司江永祥補充，警方於本月九日在大埔清除路障時曾發射兩發橡膠彈，本周日則使用廿七發催淚彈及三發橡膠彈，期間共有八名警員受傷。

對於警方過去半年申請超時補水逾九億五千萬元，郭指警員超時工作會先補假，但由於無法補假給他們，故才補償薪金。對於本港治安惡化，警方指十分關注情況，呼籲公眾停止支持暴力，因警方需使用大量人力處理暴力行為，如公眾一同制止犯罪活動，可令香港恢復成為安全城市。

此外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，警方過去六個月共接獲四宗爆炸品案件，當中沒有相連，相信屬個別人士組成，作為日後使用，警方評估風險時會參考有關案件。

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