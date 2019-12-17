Dr.東：前列腺癌增幅高　小便不適勿輕視

前列腺癌屬男士常見的癌症，2017年錄得2240宗，比起2016年增加1成7，是本港十大癌症中增幅最高！有臨床腫瘤科專科醫生指出，遺傳因子讓部分患者提早出現前列腺癌，臨床上曾診治一名40多歲患有末期前列腺癌的病人，經過賀爾蒙治療後最終亦不敵癌魔逝世，認為男士面對小便不適，不要誤以為「小小事」，因為該種徵狀往往與患癌因素有關，呼籲男士不論任何年齡應定共期檢查身體，維持良好的生活習慣。

據醫管局香港癌症資料統計中心數據顯示，本港在2017年錄得2240宗前列腺癌個案，而2016年是1912宗。雖然前列腺癌的發病率不斷上升，但死亡率每年均維持平穩，在新症個案中2成5患者在發現患癌時經已是末期階段，而歐美地區只有約1成患者才在末期階段被發現，反映本港的及早發現警覺性比起歐美地區還落後。

臨床腫瘤科專科醫生鄺維基表示，前列腺癌的病例上升，直接引發癌症的原因不明，但相信與遺傳基因、港人飲食西方等因素有關，一般前列腺癌會花「十年八載」從第1期演變到第4期癌症階段，發病年齡為60至70歲，但部分患者基於遺傳因子，導致發病時間年輕化，癌細胞病變時間亦縮短。曾有一名40多歲男患者因骨痛而求診，鄺其後發現病人患有末期前列腺癌，癌細胞已轉移到骨骼，前列腺特異抗原(PSA)指數偏高，即使進行賀爾蒙治療後病情依然惡化，終在病發2年後逝世。

鄺維基指出，男士面對小便不適，如排尿慢、出現阻滯等，誤以為是前列腺變大，當然這想法是正確，但不排除與患癌有關，因此定期檢查身體是少不免的步驟，擁有良好的生活習慣亦是必須的。目前治療前列腺癌的方法有幾種，在初期癌症會使用放射及微創手術治療，成功率達8至9成，到末期階段會主力使用賀爾蒙治療，透過減少男士釋出賀爾蒙，減低癌細胞的活躍程度，最初成功率亦達7至8成，但若病情持續惡化，或癌細胞出現抗藥性的話，則會視乎個別病人輔以其他治療方法。

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