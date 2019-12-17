勞工界促研法定假公眾假統一17天　勞顧會明討論

政府自2015年起兩次研究劃一勞工假與公眾假期，把有薪假期統一至每年17天，惟最終因未獲共識而告吹。消息指，勞工顧問委員會6名勞方委員近日聯署予勞工處處長陳嘉信，要求再次把劃一假期的研究放入明日(18日)勞顧會議程內。雖然今屆政府於2017年曾揚言暫時不會處理劃一假期事宜，但勞工處則稱持開放態度，加上港府曾作相關研究，勞資雙方或有機會達成共識，令百萬藍領打工仔未來有望多享5天有薪假期。

勞工處曾搜集鄰近11個國家及地區的假日安排資料，顯示在亞洲經濟體系中，香港的法定假日日數僅次於泰國，與菲律賓、馬來西亞及台灣並列第2，而泰國、馬來西亞、澳門、南韓及日本亦同樣擁有2套假期制度。

統計處2011年綜合住戶統計調查，估計有逾85萬打工仔並沒享有公眾假期，約12.5萬多人不肯定是否放取公眾假期或沒有固定安排。倘增加1天法定假日，預計每年最少為僱主增加3.7億港元的成本，5天即18.3億港元，尚未計算間接成本及經濟影響。

《僱傭條例》規定打工仔每年可享12天法定有薪假期，《公眾假期條例》則訂明每年有17天公眾假期，僅銀行、教育機構、公共機構及政府部門不用辦公，但無硬性規定僱主需安排休期或給予薪金。