核數師德勤劈炮　壹傳媒股價曾挫逾7%

壹傳媒股價今曾挫逾7%。

黎智英旗下壹傳媒公布，德勤•關黃陳方會計師行(下稱德勤)周一(16日)起辭任該公司核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。壹傳媒股價今早(17日)顯著受壓，最多下瀉逾7%，低見0.26港元。

近年壹傳媒業績持續差劣，已連續4年半錄得虧損。公司於11月公布截至2019年9月底止上半年度，錄得股東應佔虧損超過3.12億港元，過去4年半累積虧損逾18億港元。而過去9年半以來，累計虧損更逾26億港元。

根據壹傳媒中期業績報告，公司主要業務都錄得倒退，上半年總收益按年下跌接近16%。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損較去年同期擴大約31%至6500萬港元，印刷業務虧損則擴大3%，至超過2.45億港元。

分析員普遍認為，壹傳媒業務長期虧損，而且難以止蝕，前景堪憂。其中，香港股票分析師協會主席鄧聲興早前直言，壹傳媒過去大量投資於開發數碼業務，希望改變業務模式來賺錢，但是數碼業務的收入一直未能夠抵銷成本。如今數碼及傳統紙媒「兩邊都輸錢，未來虧損好難收窄，睇唔到有咩曙光」。