修例風波：否認調查教師僅憑學校證供　教局稱過程絕對公平

多名教師因參與反對修訂《逃犯條例》示威而被捕，教育局表明會嚴肅跟進每個被判罪、被捕及被投訴的老師個案。有報道指，當局調查教師期間，疑只依賴學校提供的證據，沒有直接向教師了解情況，便判斷教師行為失當，涉及最少10名教師。教育局回覆查詢時否認，強調局方從來沒有排除與當事人面談的可能，被投訴教師有超過一次的申述機會，整個過程絕對公平。

自6月中至11月初，教育局已就106宗與近期社會事件有關的教師專業操守個案展開調查，初步完成調查60宗個案，包括早前已發出譴責信的兩宗個案，當中約30宗初步成立。該局會根據《教育條例》嚴肅跟進，若情況嚴重，可以取消其教師註冊。

至於會如何跟進有關教師的投訴，該局指，會先要求學校對屬下老師行為失當的指控進行調查及採取跟進行動，包括向有關持份者澄清或解釋，並向教育局提交調查報告和校方具體的跟進行動。

教育局強調，被投訴的教師在過程中有充分的機會向學校申述，學校在提交予教育局的報告中會載述教師的申述。如教育局初步認為投訴有機會成立，該局會將局方初步看法告知被投訴的教師，並邀請有關老師在合理的時間內整理和提出書面陳述，當事人可主動提出會面的要求。