海關破近10年最大冰毒案　檢110公斤毒品估值7700萬元

海關本月5日在機場破獲自2010年以來，近10年來最大宗的販運冰毒案件，檢獲約110公斤懷疑冰毒，估計市值約7700萬港元。案件也是有紀錄以來，海關在關口破獲的最大宗冰毒案。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘指出，該科透過與外國執法機關情報交流，知悉一批由墨西哥經美國亞拉斯加來港的貨物有可疑。機場科空運貨物第三組指揮官朱家穎則指，關員透過X光檢查，發現有3箱報稱「膠珠」的貨物，有兩層不同密度的顯像，而膠珠本身價格只需每公斤數十至100港元，亦非墨西哥獨有，由當地寄港運費高昂，不符成本效益，引起關員懷疑。

關員於是進一步開箱檢查，甫開箱即嗅到有膠珠不應該有的濃烈柔順劑氣味，之後又發現貨物有「箱中箱」，頂層的膠珠之下，另藏有一個紙箱，各含40個小膠盒。海關在3箱貨中共檢獲120個小膠盒，每個內藏0.92公斤冰毒。朱稱，各個小膠盒先用保鮮紙包着，再包兩層真空袋，而盒與盒之間則塗有柔順劑，相信是用以掩飾毒品氣味及逃避緝毒犬之偵查。

陳紹裘表示，毒品的寄貨人是一間墨西哥物流公司，而貨物所寫的收貨人，是香港一間經營包括玩具及衣服等嬰兒產品的跨國公司，不過涉案貨物上只有公司名字及地址，卻無聯絡電話及收件人姓名，當航空公司通知嬰兒產品公司一批貨物抵港時，對方表示對該批貨物不知情，拒絕收貨。

海關調查發現，寄貨公司過去3年都無空郵貨物來港的紀錄，而嬰兒產品公司過去3年也沒有收取寄貨公司貨物的紀錄。陳指海關暫未發現嬰兒產品公司與本案直接有關，但會繼續調查整批貨物的物流鏈所牽涉的多間公司，希望揪出背後的販毒集團。

聖誕新年將至，陳表示不排除會有本地犯罪集團圖大量入貨。是次檢獲的冰毒，相信部分用於本地銷售用途，惟因數量龐大，估計部分亦圖再走私至鄰近地區銷售。他相信涉案販毒團夥不單止涉及本地，而是有跨國性質，否則難以安排偷運如此大量的毒品，海關在案中暫未有拘捕任何人，暫時亦無證據顯示案件與香港的黑幫有關。

海關指，去年全年檢獲冰毒約125公斤，今年首11個月(即不計本案)檢獲冰毒約100公斤。陳紹裘指數量未有特別攀升，惟冰毒在港的黑市價就有飆升，由去年每公斤45萬港元，至現時已升至70萬港元。陳解釋，傳統冰毒來源地以內地為主，惟2017年起內地大力打擊冰毒的製造工場，冰毒的生產因而由內地轉移至其他國家及地區，包括墨西哥等，由於以內地經陸路供港的冰毒大幅減少，冰毒需以空運方式來港，導致冰毒黑市價大幅上升。