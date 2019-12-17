建制地區直選優勢擴大　非建制派失兩席僅保存否決權

終審法院今早(17日)拒絕向立法會議員區諾軒及范國威就選舉呈請案批出上訴許可，區、范2人即時失去立法會議席，非建制派與建制派在立法會的議席差距將進一步擴大。由於2人均為地區直選議員，建制派與非建制派在地區直選上的議席，將由原來的18席對16席，變為18席對14席。

在區諾軒和范國威議席出缺前，立法會建制派和非建制派的形勢為43席對26席，至於現時的情況，則為43席對24席。在立法會上，有部分議案是需要經全體議員三分二多數贊成才獲通過，例如政改方案、譴責議案。現時非建制派議員仍有24席，意味着他們仍佔全體議員的三分一，僅僅保存否決權。

根據立法會《議事規則》，任何由立法會議員提出的法案、議案及修正案，均須經過分組點票制度表決，須同時取得地區直選及功能界別在席過半數議員投票贊成才獲通過。

過去非建制派在地區直選中取得過半數議席，在立法會地區直選點票上取得否決權，但於今屆立法會開始時發生宣誓風波，令多名地區直選議員被禠奪資格。在隨後的補選中，非建制派在補選中亦未能重奪所有議席，再加上現時失去兩席，令兩派議員的議席差距再次擴大。