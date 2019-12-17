港鐵平安夜及除夕通宵行駛　將額外加開逾700班車

港鐵將於聖誕及新年期間加強列車服務，額外加開超過700班車，並於平安夜(24日)和除夕(31日)提供通宵列車服務，方便乘客出行。

聖誕日(25日)及元旦(1日)由凌晨零時30分至早上6時，將軍澳線北角至寶琳會每5至10分鐘一班車，而該線調景嶺至康城則每12分鐘至15分鐘一班車，南港島線則每6分鐘至10分鐘一班車；東鐵線紅磡至上水及西鐵線則每5至15分鐘一班車；而馬鞍山線則於該兩日由凌晨零時至早上5時，每6分半鐘至15分鐘一班車。

另外，聖誕日由凌晨零時30分至早上6時，港島線及觀塘線會每5至10分鐘一班車，荃灣線則每3.6分鐘至10分鐘一班車，東涌線則每8至12分鐘一班車。至於元旦日的相同時段，港島線會每3.4分鐘至10分鐘一班車，荃灣線則每2.7至10分鐘一班車，觀塘線則每3.6分鐘至10分鐘一班車，東涌線則每6分鐘至12分鐘一班車。

另外，輕鐵505、507、610、614P、615P、706及751等路線於該兩日亦會通宵行駛，但東鐵線往返羅湖站及落馬洲站、迪士尼線及機場快綫則不會通宵行駛。