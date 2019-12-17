范國威區諾軒成「短命議員」　范3年兩度失議席

立法會議員區諾軒及范國威今早(17日)到終審法院申請終審上訴許可，但遭終院駁回，意味兩人即時失去立法會議席，亦失去每月101,000港元的立法會議員薪酬。兩人皆為短命議員，當中區諾軒當選立法會議員的時間只有1年零9個月，而范國威則在2016年立法會選舉中落選，再於2018年補選重回立法會，3年內兩度失去議席。

新民主同盟前召集人范國威現年53歲，自2000年起擔任西貢區議員，他於2012年立法會選舉中得到28,621票，以4,027票之差擊敗方國珊，取得由2012政改方案下新增的新界東選區的最後一個議席。可惜范在2016年立法會選舉連任失敗，雖然票數比起上屆微增，有31,595票，但因排名全區第11，高票落選。其後，范國威代表民主派參與2018年立法會補選，成功重返立法會。是次范被裁定並非妥為當選，是在重返立法會1年零9個月後再次失去議席。

區諾軒現年32歲，現任南區區議員。區於2018年香港眾志的周庭提名被認定「無效」後，代表民主派替補周庭出選2018年立法會補選，取得137,181票，成功取得議席，進入立法會。區今日喪失立法會議員資格，其立法會議員任期只有1年零9個月。