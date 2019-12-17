每日一片：搶位搶出車禍？客貨車快線硬推的士超震撼

有時交通意外的發生，除了貪一時之快，更多是為一時之氣。近日有的士及客貨車在東區走廊就上演震撼一幕，兩車疑為爭線在快線互不相讓，最終齊齊失控，的士遭狂撼後更被推前約100米，有網民笑稱整個過程充滿電影感。

事發在昨日(16日)下午2時許，現場是東區走廊。網民Dennis Wong在Facebook群組「馬路的事討論區」上載車Cam片。片段開始，一架的士與緊貼其後的客貨車已經以車貼車式撞上，客貨車以高速將的士向前推進，衝力下的士不止被撞至全車傾側，客貨車亦被推到剷上石壆，兩車以糾纏狀態推行約100米才始停下，現場因兩車煞車下，冒出大量白煙。

網民看過片段後，紛紛估計意外原因，有人以現場環境推斷，估計的士司機強行切向快線而出事，揶揄的士司機「輸個車位輸身家」，不過亦有人認為客貨車司機拒讓，最終施以「復仇式推進」，認為雙方「似鬥氣多啲」、「示範攬炒」。

警方發言人表示，事發時，一架的士沿東區走廊西行，駛近柯達大廈對出時因切線撞及客貨車。意外後，69歲姓羅的士司機毋須送院，而26歲姓林貨車司機報稱頸部受傷，送往律敦治醫院救治，案件列交通意外有人受傷處理。