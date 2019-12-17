勞工假銀行假兩制並存不合理　工會倡劃一假期

臨近聖誕佳節，但並非所有打工仔都享有聖誕假期，部分僱員只有12天「勞工假」，有別於17天俗稱「銀行假」的公眾假期，香港製造業總工會於今年10月中至11月的調查中，訪問來自12個不同行業，包括服裝業、塑膠業、印刷出版媒體業、太古集團公司職工會等的635名會員，結果顯示，52%受訪者表示公司同時存在12天「勞工假」及17天「銀行假」的制度；多達78%受訪者認為，同一公司分別有兩種假期制度並不合理，另有28.7%受訪者反映加班後沒有任何補償，整體有89.2%受訪者贊成立法規定加班補水，有65.4%受訪者只放「勞工假」，更有高達93.3%受訪者贊成立法規定全港僱員每年同享17天假期。

製造業總工會主席李煒敏表示，僱員大多只能放取12天俗稱「勞工假」的法定假日，批評有企業存在兩種假期制度的安排十分過時，認為會對香港僱員造成分化及不公平現象，亦與政府目前力推的「家庭友善政策」理念相違背。

身兼工會總幹事的勞工界立法會議員何啟明認為，以往製造業設有加班補水，但逐漸在行業內消失，他指出，政府已決定擱置標準工時立法，改為編制行業性工時指引，但由於勞資雙方在工時上各持己見，令編制進展大大落後於政府計劃。他促請政府重新啟動標準工時立法程序，否則香港僱員的就業質素將會持續惡化。