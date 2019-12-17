錘仔扑頭打劫「的哥」　姊弟戀小情侶同被判囚6年

涉案情侶承認一項搶劫罪，2人今在高院各被判監禁6年。

一對年僅19歲及17歲的姊弟戀小情侶，去年9月一同搭的士到新界坪輋，在車內扑頭打劫司機，把司機打到頭破血流後，劫去他600多港元現款、2部手機及手錶等財物。兩人得手後用手機應用程式預約另一輛的士逃走，因而敗露行蹤最終被捕。案中被告林兆瑩及鄺卓文早前承認一項搶劫罪，2人今早(17日)在高院各被判監禁6年。

法庭早前為2名被告索取教導所報告，及為鄺索取精神科醫生報告。報告披露，女被告林兆瑩在單親家庭成長，因父母管教不力，讀中學時她的成績開始一落千丈，且誤交有黑社會背景的損友，至去年她讀中五時，更因干犯襲擊及刑恐而留案底。

男被告鄺卓文也在單親家庭成長，某次在家中偷錢後便離家出走搬到外面住，前年他輟學後便加入新義安成為三合會成員。辯方早前透露鄺患有專注力失調及過度活躍症(ADHD)，精神科醫生認為他精神狀態穩定適合答辯，毋須接受藥物治療。

2名被告於去年8月開始拍拖，但相識僅一個月便干犯本案。據林聲稱，打劫的士司機的想法是由鄺提出，因對方缺錢。法官認為，本案是一宗卑鄙的劫案，案件發生於深夜時分及在新界偏遠的地方，2名被告戴上口罩，精心揀選行劫地點，以及預先購買錘仔等工具，反映他們早有預謀犯案。要不是事主即時投降交出財物，他的性命可能已岌岌可危。

雖然報告建議2名被告判入教導所，但法官認為本案案情嚴重，判入教導所未能收阻嚇作用，根據案例劫匪若刻意用武器扑頭事主施襲，經審訊後量刑起點不應少於監禁8年，法庭為保障的士司機免受暴力襲擊，就此額外將量刑起點增加1年，考慮2人認罪，遂判監6年。

法官指，男被告案發時雖年僅16歲，事發前他是無案底人士，但他不可算是有良好品格，因此以監禁不多於9年為量刑起點是合適。法官又告誡2名被告珍惜時光，在獄中好好進修。