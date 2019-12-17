九巴疑調配失當　慈雲山5線頭班車遲開最多10分鐘

有傳九巴因調配員工失當，今晨(17日)未能準時接送車長到巴士總站，導致慈雲山區多條巴士路線的頭班車延誤5至10分鐘開出，影響市民上班。東網正向九巴查詢事件。

據了解，受影響巴士路線涉及2F、3B、3C、3D及5C，全部由慈雲山(中)巴士總站或慈雲山(北)巴士總站開出，分別前往長沙灣、紅磡、中港碼頭、裕民坊及尖沙咀碼頭等地。

消息指，今早原本有員工接送車，接送負責駕駛相關巴士路線頭班車的車長到巴士總站開工，然而負責駕駛員工接送車的職員沒有按時上班，導致該員工接送車未能準時於今早5時05分開出，延誤約20分鐘後九巴才安排另一名職員駕駛員工接送車，接送車長到巴士總站，結果導致相關巴士路線的頭班車延誤5至10分鐘開出，而在巴士站等車的市民眼見頭班車遲遲未開亦顯得鼓譟。

據了解，九巴原本是有「配車員」在車廠當值，他們除了負責在車廠內「褪車」，即將部分巴士駛離原本位置，以免阻礙其他巴士駛過；亦需負責「頂替」部分休假或請假的車長駕駛巴士，而以往負責駕駛員工接送車的職員若未能按時上班，亦會由「配車員」頂替。

但消息指，九巴九龍灣車廠昨日(16日)實施新安排，要求該廠的「配車員」只需負責在該廠3樓及天台位置「褪車」，然後再指派一條路線予他們，要求他們如其他車長般當更，全日駕駛該指派路線，而毋須像以往因應突發情況而「頂替」不同路線的車長，結果導致今早負責駕駛員工接送車的職員未能按時上班後，其「空位」無人即時填補。